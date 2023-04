Em janeiro de 2021 a APG/GNR apresentou uma petição no parlamento subscrita por milhares de profissionais da Guarda e civis, em que se exigia que os descontos para o SAD/GNR incidissem sobre 12 meses e não 14 e a sua redução para 1,5% do vencimento.Registámos a disponibilidade com que todos os partidos receberam a Petição quando baixou à respetiva Comissão, assumindo a sua justeza e pertinência.









