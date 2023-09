No dia 23 fez uma década em que o atual Inspetor Geral (IG) - Pedro Gaspar - se encontra na ASAE. Foi nomeado por um governo do PSD/CDS e reconduzido pelo governo da “geringonça”. Decorridos 10 anos em funções, sabendo-se de antemão que este ciclo terminaria, o Secretário de Estado que tutela a ASAE, satisfeito com a sua performance, não preparou a sucessão do IG da ASAE atempadamente.









