A partir de 28 de julho, com a entrada em vigor do novo Regime Jurídico das Contraordenações Económicas (RJCE), são introduzidos novos desafios quer em matéria de atuação inspetiva, quer em matéria de tramitação processual. De imediato nos apercebemos de que a ASAE não está tecnologicamente preparada para operacionalizar todas as medidas previstas face ao desinvestimento constante no Organismo. Não basta o RJCE apostar na celeridade e eficiência processual com possibilidade de tramitação eletrónica. É necessário reforçar o parque informático com equipamento que garanta a operacionalização das medidas, por exemplo, ao nível de uma simples videochamada ou gravação de uma inquirição à distância. Não basta apregoar a transição digital. É necessário garantir os desenvolvimentos informáticos que permitam uma real interação com os operadores económicos, há tanto tempo em falta. Não basta estar prevista maior rapidez e agilização em buscas domiciliárias quando a investigação de uma intoxicação alimentar fica comprometida pela frágil frota automóvel disponível ou pela ausência de reagentes para a realização de análises num Laboratório em risco de perder a acreditação. É urgente que a tutela e a direção da ASAE assegurem o reforço dos meios necessários à operacionalização do mesmo.