Tivemos semanas intensas e na expectativa tendo em conta ao que se irá passar até aos dias da aprovação, ou não, do Orçamento do Estado para 2022. Paira no ar uma crise politica, seja ela fictícia ou bem real.No que toca à ASAE, tal como temos vindo a defender, é urgente que se invista convictamente no organismo, caso contrário estará condenado mais cedo ou mais tarde à sua extinção, aliás como esta semana aconteceu ao SEF.