A inesperada crise política desencadeada pela não aprovação do OE de 2022, o qual segundo o Inspetor-Geral da ASAE Pedro Gaspar previa um reforço de 11% face a 2021 – o orçamento mais baixo de sempre com 18,48 milhões –, irá agravar ainda mais as dificuldades sentidas pelo organismo.Com o aproximar do final de funções do atual governo, num organismo que precisa de reforço e renovação nos mais diversos aspetos, só vem para adiar a inevitável aposta que tem de ser feita no organismo.