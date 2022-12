Na última coluna de opinião de 2022, é tempo para balanço. A ASAE entrou com problemas e disrupções gravíssimas derivadas da suborçamentação que tem sido sujeita pelos governos, e também pela ausência de visão estratégica do Sr. Inspetor-Geral que permanece no cargo há mais de 9 anos.



O ano começou em duodécimos, nada se podia resolver, o governo apenas entrou em funções em abril, a delegação de competências da tutela ocorreu dois meses depois, foi realizado um estudo em relação ao organismo, e eis que depois da aprovação do OE para 2023, o titular da Secretaria de Estado do Turismo Comércio e Serviços é substituído.









Ver comentários