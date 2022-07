A ASAE ,através da vertente de Órgão de Polícia Criminal atribuído na sua Lei Orgânica, tem distribuídas ao corpo inspetivo armas de fogo. Como em qualquer outro serviço de polícia, tem de ser ministrada formação de tiro e manuseamento das respetivas armas.



Por esta altura do ano, e de acordo com os planos de formação que a ASAE tem seguido, já metade do corpo inspetivo haveria de ter participado na formação de tiro, que habilita e atesta que os funcionários a quem a ASAE distribui arma de serviço estão preparados e sabem manuseá-las em segurança.









