A Unidade Orgânica de Faro da ASAE, já para mais de um mês, está com as duas impressoras com mais de 20 anos avariadas, das duas que possuí, pelo que como facilmente se pode concluir, impede os funcionários que ali prestam serviço de cumprir com as suas funções, levando a um volume de trabalho pendente e por tramitar infindável.









