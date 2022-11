No processo negocial que mediou a aprovação do Orçamento do Estado, no qual foi obtido por parte do Governo um acordo de concertação social plurianual até 2026, as medidas que foram conhecidas e publicitadas visam na sua esmagadora maioria as carreiras gerais da Administração Pública.



Relativamente à valorização das carreiras especiais, que é o caso da Carreira Especial de Inspeção da ASAE, desconhece-se de que forma o Governo pretende valorizar a mesma, para fazer face à perda do poder de compra que no presente ano rondará os 9%, e, já agora, para não haver discriminação perante as carreiras gerais.









