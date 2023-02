Preparar o futuro!!!!

A sabedoria popular já há vários séculos aprendeu que “um fraco rei faz fraca a gente forte”, pelo que, partindo desta ideia, pode-se resumir o reinado do atual Inspetor-Geral da ASAE que em 23 de setembro de 2023 perfaz uma década à frente da ASAE.



A pesar de alguns méritos que teve neste longo percurso, infelizmente e com grande tristeza por parte desta Associação Sindical, caracterizamos esta década como sendo um tempo em que a ASAE passou de um organismo pujante, uma referência para outras organizações com uma dinâmica assombrosa (porventura exagerada), para um organismo frouxo, sem proatividade, atrás do mediatismo circunstancial, a atravessar uma crise existencial entre as vertentes de inspeção, de OPC e uma vertente até agora desconhecida de auditoria/didática e certificadora.









