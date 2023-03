A ASAE que na última década sob a égide do Inspetor Geral Pedro Gaspar tem sido alvo de um incompreensível desinvestimento por parte dos sucessivos Governos, é a mesma que em momentos de crise, tais como a pandemia, a subida do preço dos combustíveis ou o impacto da inflação no preço dos bens de consumo essenciais, é chamada, de imediato, para a linha da frente.









Ver comentários