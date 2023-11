Numa época em que são crescentes as dificuldades económicas, assiste-se a um aumento do risco de desenvolvimento de atividades ilícitas com vista à obtenção de um lucro fácil, com a economia paralela a atingir valores próximos dos 35% do PIB português.



São frequentes as situações detetadas pela ASAE que para além do grave prejuízo económico representam perigo para a saúde dos consumidores e em prejuízo de uma leal concorrência entre operadores económicos.









