Ao longo dos últimos três anos a ASF-ASAE sempre privilegiou o diálogo quer com a Direção da ASAE quer com a Secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, mas os factos falam por si. Os problemas desde 2018 mantêm-se inalterados, e os seus funcionários já estão saturados desta situação insustentável.









Ver comentários