Os últimos tempos vieram destacar o papel crucial das tecnologias digitais na vida das pessoas, aumentando as compras online bem como o risco de práticas enganosas aos consumidores, que esperam que os seus direitos sejam protegidos. Paralelamente, deparamo-nos com um reforço de iniciativas legislativas em prol da defesa do consumidor, quer nas transações através do comércio fixo, quer através do comércio eletrónico, pondo em evidência as lacunas de meios das autoridades.









