A poucos dias de ser apresentado novo governo, pela aposta do eleitorado na continuidade e um voto de confiança traduzido numa maioria absoluta do PS, este resultado poderá, deverá, facilitar o dialogo. Embora não exista informação em relação ao eventual Secretário de Estado que venha a tutelar a ASAE, os assuntos a serem tratados não começam do zero, não sendo aceitável o argumento que é necessário tempo para um conhecimento mais profundo da ASAE.