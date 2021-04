Nas últimas semanas foram noticiadas as operações de fiscalização para verificação do cumprimento das normas de segurança e distanciamento social relacionadas com a pandemia, após a abertura das esplanadas. Durante as ações foram aplicados critérios objetivos, rigorosos e que se poderiam traduzir em números e distâncias.Tendo em conta que estes espaços se encontravam encerrados ...