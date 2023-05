Nas últimas semanas na ASAE fez-se história ao haver decisão de progressão na carreira a favor dos funcionários, sem que para tal fosse necessário contestação e/ou recurso litigioso. Ainda que a iniciativa não tivesse partido da ASAE, visto tratar-se de dar cumprimento a uma norma do OE2020, que estabeleceu que os pontos do SIADAP não utilizados aquando do congelamento das carreiras da Administração Pública entre 2011 e 2017 deveriam ser aproveitados em futura progressão, foi uma decisão que revelou bom senso e vontade de valorizar os seus funcionários.









