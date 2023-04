Com os desafios que a ASAE se debate, encabeçar a comissão de acompanhamento da evolução/monitorização dos preços a propósito da isenção de IVA no cabaz de produtos essenciais vem agora juntar-se à infindável lista de competências e áreas de atuação que a ASAE possui.



Atendendo aos parcos recursos, à média de idades superior a 50 anos dos seus funcionários, à desmotivação no organismo faz muito, à ausência de Inputs na organização que indiciem a existência de um projeto ambicioso e auspicioso para a ASAE, impõe-se pacificar socialmente o organismo.









