Reforço da ASAE

Foi publicado esta semana o concurso para 15 vagas na carreira especial de inspeção da ASAE e, sem qualquer sombra de dúvidas, qualquer reforço que venha a ocorrer nos cada vez mais parcos e envelhecidos recursos humanos que estão ao dispor da ASAE são boas notícias. O lado bom do concurso remete-nos para as injustiças que permanecem desde a aprovação do estatuto da carreira de inspeção da ASAE, no qual cerca de 20 inspetores que, por não terem um título académico de licenciatura, de nada lhes valeu 10, 20, 25 ou mais de 30 anos no exercício das mesmas funções que agora realizam, e foram posicionados com vencimentos bem inferiores aos candidatos que irão ocupar as 15 novas vagas.