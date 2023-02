Vivem-se tempos difíceis e avizinham-se tempos ainda mais penosos. As famílias portuguesas sentiram em 2022 e vão continuar a sentir em 2023 as consequências da invasão na Ucrânia que originaram aumentos do cabaz alimentar na ordem dos 20%, aumento brutal de bens essenciais como eletricidade, combustíveis fósseis e os custos relacionados com a habitação.









