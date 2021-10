No passado dia de S. Francisco de Assis, 4 de outubro, o mundo ficou a conhecer a data da JMJ LISBOA 2023. A escolha deste dia sublinha a especial devoção do nosso querido Papa Francisco ao jovem santo de Assis. Com esta escolha também assinalamos o aniversário da Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, que o Papa ofereceu ao mundo e em que nos provoca a uma verdadeira e consequente Fraternidade Universal.