Penso muitas vezes naquele amanhecer do dia 13 de maio de 1917… Já se fizeram tantos filmes, já se escreveram tantos livros e foram lidas e relidas as memórias da Irmã Lúcia. Mas Fátima permanece um mistério que se revela em cada dia 13 de maio. As multidões que continuam a encher o recinto, a devoção que cada um vive na intimidade do seu coração, a comunhão que acontece no santuário, no cuidado com quem está ao nosso lado, no piquenique que se partilha com vizinhos ou desconhecidos.









