Penso muitas vezes naquele pequeno grupo de homens que largou tudo o que tinha para seguir Jesus. Eram homens com vidas duras, habituados a tirar do mar e da terra o sustento de cada dia. Não os vejo encantados com falinhas mansas, nem com o conforto de mantos de tecidos finos. Não os imagino a serem seduzidos por caminhos fáceis. Teve de ser tudo diferente. Jesus de Nazaré era e é o contrário de tudo isto.Ao ler os evangelhos continuamos a descobrir a clareza de Jesus em tudo o que dizia, a simplicidade da Sua vida, a humildade que anunciava como meta a alcançar, o privilégio do último, a relevância do pobre e do pequeno. Vem tudo isto a propósito das ordenações de novos padres que estão a acontecer por todo o nosso Portugal nestes fins de semana, sinal evidente de que a Pessoa de Jesus continua a provocar os corações, a pedir entregas radicais de vida. Motivo mais do que suficiente para darmos graças a Deus e nos alegrarmos e fazermos festa!