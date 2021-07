JMJ em Angola

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude iniciaram a sua peregrinação para anunciar, preparar e convocar os jovens para a JMJ Lisboa 2023. Estão agora em Angola e já têm encontros marcados na Polónia, na vizinha Espanha e, claro, nas 21 dioceses de Portugal.A peregrinação dos símbolos, um dos sinais mais carismáticos das Jornadas, tem-se revelado sempre capaz de criar aquela proximidade que se abre a um esperado encontro com Cristo, e este é o fim principal de todos os encontros mundiais de jovens com o Papa. E é o que está a acontecer em Angola, junto à Cruz Peregrina da Jornada Mundial da Juventude e ao Ícone de Nossa Senhora! Com os símbolos da JMJ, os jovens angolanos estão a iniciar uma peregrinação espiritual e a viver um momento único de evangelização, fazendo-se sentir um entusiasmo crescente pelo encontro que vai decorrer em Lisboa, em 2023. E assim esperamos que continue!