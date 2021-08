Sempre que me falam de férias, tenho sentimentos contraditórios. Se, por um lado, as férias são um direito de todos, um tempo legítimo para descansar, estar em família ou com amigos, viajar (o possível nos dias de hoje), por outro, acabo sempre a pensar em tantos e tantas que nunca tiveram férias, nem irão ter.E não estou a falar de quem vive para lá das nossas fronteiras, de quem fala outras línguas, de quem sobrevive com o mínimo sustento do trabalho de cada dia, nas grandes capitais do mundo ou em terras que ninguém conhece.