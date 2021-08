Uma das gratas recordações que o mês de agosto me traz é o ambiente de Fátima, o silêncio do Santuário da Cova da Iria, a espiritualidade que ali se respira.Lembro sobretudo as experiências de vida que por lá passam, no rosto de cada peregrina e cada peregrino que chega junto de Nossa Senhora para colocar no regaço da Mãe histórias de gratidão ou de aflição.