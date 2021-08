Conhecer o mundo é um desejo universal! Que o digam os candidatos às viagens ao espaço, agora mais um "destino turístico", aparentemente escolhido entre um cardápio de tentadoras sugestões. Mas, mais do que nunca, cada país procura manter os seus dentro das suas fronteiras. O "Vá para fora cá dentro" tornou-se um verdadeiro slogan, escrito e dito em muitas línguas. E ainda bem que assim é porque um português a descobrir Portugal tem um valor diferente!O homem do Norte que descobre a beleza da costa alentejana, a família do Algarve que se aventura pela beleza do Gerês, os amigos que visitam parques naturais, praias fluviais, pequenas ermidas em serras perdidas… Visitar os nossos museus, comer da nossa comida, partilhar fotografias da nossa terra é quase um dever que a pandemia nos trouxe.Quantos de nós não assistíamos, sem grande atenção, à chegada dos nossos emigrantes, verão após verão? Algumas reportagens, mais movimento nas aldeias… Pressentíamos o amor à terra, provado pela distância imposta e passávamos adiante, para as notícias do dia.Agora que todos nos sentimos na mesma barca, que todos percebemos como é fundamental ajudar a recuperar a nossa economia local, o "Vá para fora cá dentro" é bem mais do que um slogan eficaz na sua mensagem. Tornou-se a melhor opção, que nos abre os olhos e o coração à beleza da nossa terra e da nossa gente.Daqui a dois anos, estaremos a abrir as portas a milhares de jovens de todo o mundo para viver a JMJ Lisboa 2023: poder falar-lhes do que verdadeiramente conhecemos e não do que ouvimos falar vai ser uma alegria e uma autêntica festa! A festa que todas as Jornadas Mundiais da Juventude fazem acontecer. A de Lisboa está quase a chegar e será uma grande ocasião para dizer a cada jovem de Portugal "Vá para fora cá dentro"! E como faz sentido este slogan neste dia, quando termino o percurso da nossa Nacional 2, de Chaves a Faro…