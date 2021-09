É famosa a pergunta: "Onde estavas no 25 de abril?...". E a resposta é fácil, para muitos. Eu sou dos que não sei responder: já cá andava, mas tinha apenas 4 meses. No entanto, se a pergunta for "onde estavas aquando do ataque às ‘Torres Gémeas’?...", a resposta é imediata e com pormenores. Porque me marcou, porque nos marcou profundamente.