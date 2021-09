O Papa Francisco terminou no passado dia 15 a sua 34ª viagem internacional. Acredito que foram quatro dias em que o coração do Papa esteve, por inteiro, no coração da Europa. A viagem começou na Hungria e terminou na Eslováquia, dois países com histórias marcadas pelo sofrimento e a resiliência, duas realidades que caracterizam as perseguições totalitárias do século XX.