No próximo Domingo seremos chamados às urnas para elegermos os nossos autarcas. Acredito que nem sempre estamos conscientes do que temos a agradecer a todos os que se candidatam ou exercem este verdadeiro serviço de poder local, numa relação próxima, direta, entre eleitores e eleitos. Porque as nossas terras não seriam as mesmas sem o empenho destas mulheres e destes homens, sejam as mais pequenas freguesias ou as maiores câmaras do nosso Portugal.