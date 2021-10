Partilho a alegria de uma Sé Nova de Coimbra repleta de jovens oriundos de toda a diocese e que representavam o COD (Comité Organizador Diocesano de Coimbra) e os 21 COT (Comités Organizadores Territoriais) mais um dedicado ao Ensino Superior. Foi na tarde do Domingo, 24 de setembro. Quero agradecer a cada uma e a cada um o SIM, a entrega, a dedicação e a ousadia de inovar, de evangelizar com novos métodos, novas expressões, mas com o mesmo ardor de Cristo Vivo, nos nossos corações.