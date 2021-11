Assinala-se este domingo a XXXVI Jornada Mundial da Juventude. Não vai acontecer numa cidade em especial, mas em todas as dioceses do mundo, por proposta do Papa. É assim desde o início deste sonho do saudoso Papa São João Paulo II: há 36 anos que a JMJ decorre para os jovens numa cidade escolhida pelo Papa e, nos anos em que tal não acontece, celebra-se com os jovens mas nas suas dioceses.