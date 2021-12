A Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer em 2023, já opera maravilhas em tantos e tantos corações, nomeadamente pela presença dos símbolos da JMJ: de Roma a Lisboa, da capital a Angola, de África à Polónia, do berço do nosso patrono São João Paulo II à nossa irmã Espanha e, através do Guadiana, até Vila Real de Santo António.