Nestes dias deparei-me com uma notícia que me convidou a ir além do título: a Casa da Moeda dos EUA anunciava a cunhagem de novas moedas de 25 cêntimos de dólar para homenagear mulheres americanas: Maya Angelou, Sally Ride, Wilma Mankiller, Nina Otero-Warren, Anna May Wong… Se forem pesquisar a história de cada uma destas heroínas verão que nunca, mas nunca desistiram dos seus sonhos.