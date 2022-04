Alguns acontecimentos foram ganhando precedência a esta partilha do percurso dos Símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Nestes dias, já estão a percorrer as terras de Viseu, mas é justo que se escreva a história dos dias em aqueceram, com a sua presença, a Diocese da Guarda...



Tudo começou nos primeiros dias de março, em Castelo Branco, quando a comitiva egitaniense assumiu a responsabilidade dos Símbolos da JMJ e rumou à sua vetusta Catedral.









Ver comentários