Os Símbolos da Jornada Mundial da Juventude estão na Diocese do Funchal. A Peregrinação dos Símbolos ganha vocação oceânica visitando a Pérola do Atlântico.



Ainda com o coração cheio pelas celebrações aniversárias no Santuário de Fátima, os Comités Organizadores Diocesanos (COD) começaram por se reunir na Igreja do Santuário de Nossa Senhora do Monte, no Funchal, onde tivemos a graça de poder rezar junto do túmulo do Beato Carlos da Áustria (1887-1922), patrono da Juventude do Funchal.









