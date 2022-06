Tive a oportunidade de viver a Procissão de Santo António, no coração da cidade de Lisboa, contornando a Sé, percorrendo as apertadas ruas de Alfama, ainda com cheiro a sardinhas assadas e a manjericos. Transportando uma relíquia do nosso Santo, fui pensando no tempo em que ele percorreu aquelas ruas e como poderia estar agora a revisitar aqueles corações que o olhavam com maior ou menor solenidade.









Ver comentários