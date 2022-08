A peregrinação dos Símbolos por Bragança-Miranda tem-me ‘mimado’ com sinais do amor materno que Maria a todos dedica. Em Vila Flor, no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, testemunhei uma imensa multidão. Inesperada, apenas por mim certamente, porque não vi nem senti ninguém surpreendido. Os nossos irmãos acorrem ao Santuário da Mãe do Céu, muitos deles emigrantes, de visita à terra de origem para darem graças, pedirem ajuda e proteção e para estarem uns com os outros.









