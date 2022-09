No Rio de Janeiro, subi ao topo do Cristo Redentor. No seu interior fizemos uma paragem especial, no local onde está devidamente representado o Coração de Jesus… uma verdadeira emoção e a certeza de que me foi dado viver mais uma bênção de Deus. Mais uma, nesta visita inesquecível ao Brasil, numa viagem de anúncio e convite a todos participarem na nossa Jornada Mundial da Juventude!









Ver comentários