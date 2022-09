A homenagem que quero prestar é aos homens e às mulheres que, ao longo de 25 anos, "prepararam e levaram até si" o programa ‘A Fé dos Homens’.Este projeto começou há 25 anos, quando eu estava no Seminário Maior do Porto. E cedo me deixei interpelar pelo tema da presença de diferentes religiões nos media, no espanto por ver confissões e comunidades religiosas nas ondas da televisão e mais tarde da rádio, num exercício de autêntico serviço público por parte da RTP.









