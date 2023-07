Desde a semana passada que não esqueço estas palavras de Jesus, as certas no tempo certo. Todos os que me leiam, podem calcular as preocupações, receios, dúvidas e anseios que preenchem os dias de todos os que trabalham na sede da JMJ Lisboa 2023, assim como de tantos homens e mulheres que tratam da segurança, da alimentação, dos transportes, das transmissões de rádio e televisão, dos alojamentos, enfim da estrutura gigante de um encontro com a dimensão da Jornada Mundial da Juventude.









