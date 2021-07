Não tenho grandes memórias dos meus avós, aliás, só conheci, miúdo, uma avó paterna. Não tenho histórias pessoais para contar que nos situem nestas relações de proximidade e afeto que confirmam a importância dos laços familiares na construção do mundo que todos desejamos melhor. Mas ao longo da minha vida tenho conhecido muitos idosos, Licínio e Rosa, Joaquim e Irene, João e Laura, avós e bisavós, e este conhecimento feito de inúmeras visitas a lares e hospitais, a casas com vidas desafogadas e a tantas outras onde falta o pão, de muitas conversas, em jeito de desabafos, partilhas e confissões, permite-me afirmar com clareza e determinação, que ainda temos muito a fazer no reconhecimento da importância dos mais velhos na vida de todos nós.Em boa hora o Papa Francisco decidiu celebrar, com uma data fixa no calendário anual, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Em Portugal, este dia, é assinalado oficialmente desde 2003, graças ao empenho da D. Aninhas, de Penafiel. Diria que, mais uma vez, somos surpreendidos com um tiro certeiro nas fragilidades do tempo que vivemos e da sociedade que construímos.