Esta semana estive no Centro Hospitalar S. João, no Porto, na inauguração do Banco de Leite Humano do Norte. Confesso que raramente pensava na importância deste projeto (e não sabia que, até agora, só em Lisboa é que existia algo semelhante). Trata-se de um “banco” destinado a bebés prematuros e mais fragilizados, uma vez que o leite materno, segundo os médicos, garante imunidades ao bebé, reduzindo o risco de problemas de saúde.









