No dia 31 de dezembro, tive a graça de partilhar com jovens de Beja e Évora a passagem do testemunho dos Símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Aconteceu no Cais de Campinho, em Reguengos de Monsaraz, Alqueva. Um pedaço de céu e uma bênção, foi o que senti, naqueles longos minutos em que esperei a chegada de todos.