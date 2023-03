Na manhã de sábado estive com os nossos Bombeiros de Portugal. Nunca me canso de repetir o quanto lhes devemos e todas as ocasiões me parecem poucas para lhes mostrar a nossa gratidão. Regressei a Lisboa para me encontrar com centenas de jovens que constituem o Coro e a Orquestra da JMJ Lisboa 2023.











Ver comentários