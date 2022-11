As recentes notícias sobre uma megaoperação da Polícia Judiciária no Alentejo "por suspeitas de tráfico de seres humanos", com várias dezenas de vítimas de diversas nacionalidades que viviam num regime de autêntica escravatura, é algo que não pode ficar esquecido na voragem das notícias de cada dia. Fiz uma rápida pesquisa e encontrei pronunciamentos e denúncias pelo menos desde 2011, gritos de alerta dos irmãos bispos de Évora e de Beja, atuais e de imediatos antecessores.









