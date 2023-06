F de Francisco

Parti mais uma vez para Roma tendo como destino mais um encontro com o Papa Francisco, por causa da nossa Jornada Mundial da Juventude. Já não contamos o tempo em meses, mas sim em semanas e, à medida que os dias passam, entre as muitas preocupações de tudo quanto temos de finalizar e a certeza de que não as conseguiremos resolver todas, a tempo e horas, mantenho a convicção de sempre: a realização da JMJ Lisboa 2023 é o maior acontecimento que alguma vez poderemos viver em terras de Santa Maria, a nossa terra, o nosso Portugal.









