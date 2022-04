Assisti recentemente ao novo filme sobre Salgueiro Maia. Como nasci em 1973, não fiz a experiência dos acontecimentos e nem convivi com os protagonistas da Revolução dos Cravos. O que é a Liberdade? O que é a Democracia? O que é…?



As gerações que herdamos o regime democrático não temos ideia do que pode significar a palavra privação, quando falamos de liberdade ou de democracia, a não ser quando nos entram pelos olhos dentro imagens como as destes dias, de Bucha.









Ver comentários