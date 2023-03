Tenho usado publicamente duas expressões, com as quais me identifico, quando sou questionado sobre o drama dos abusos sexuais de menores em contexto de vida da Igreja: tolerância zero e transparência total. E são palavras que digo com seriedade, determinação, tristeza e vergonha. A minha habitual boa disposição nunca implicou falta de seriedade e, neste caso, mais ainda.









