Durante muitos anos, o Dia Mundial da Juventude era celebrado no Domingo de Ramos, a começar a Semana Maior, a Semana Santa.



Por vontade do nosso Papa Francisco, a partir de 2020, os jovens tornaram-se os protagonistas da solenidade de Cristo Rei, que este ano celebramos no dia 20 de novembro. E Portugal testemunhou esta iniciativa do Papa em Roma, na Basílica de São Pedro: estava lá comuma delegação de jovens de todas as dioceses portuguesas para receber os símbolos da JMJ dos jovens irmãos do Panamá, quando Francisco anunciou essa mudança!









